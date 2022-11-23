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Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины

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Американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.
Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден «предоставил госсекретарю США полномочия... осуществить выделение на общую сумму до $400 млн оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине».

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.

Впоследствии США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млрд.

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