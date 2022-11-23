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Европейский банк развития одобрил предоставление Украине помощи на сумму $372 млн

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Украине средств в размере $372 млн.
Европейский банк развития одобрил предоставление Украине помощи на сумму $372 млн
  • РИА Новости

Согласно заявлению на сайте организации, средства выделяются на поддержку деятельности предприятия «Укрэнерго» при восстановлении энергетических объектов.

Отдельный грант будет предоставлен Нидерландами в размере $74 млн.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.

Впоследствии США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млрд.

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