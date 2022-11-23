Европейский банк развития одобрил предоставление Украине помощи на сумму $372 млн
- РИА Новости
Согласно заявлению на сайте организации, средства выделяются на поддержку деятельности предприятия «Укрэнерго» при восстановлении энергетических объектов.
Отдельный грант будет предоставлен Нидерландами в размере $74 млн.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.
Впоследствии США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млрд.