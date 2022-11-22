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США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млн

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Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о выделении Украине нового транша финансовой помощи на $4,5 млн.
США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млн
  • AP
  • © Alex Brandon

«Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины», — заявила она.

Уточняется, что с учётом новых грантов прямая бюджетная поддержка Киева со стороны Вашингтона достигает $13 млрд.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд.

Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

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