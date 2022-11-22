На Украине сообщили о получении транша от ЕС в размере €2,5 млрд
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«Украина получила следующий транш в €2,5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза», — написал он в Twitter.
По словам Марченко, общая сумма предоставленной Евросоюзом с 24 февраля финансовой помощи составляет €6,7 млрд.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.