На Украине сообщили о получении транша от ЕС в размере €2,5 млрд

Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о получении очередного транша финансовой помощи от ЕС в размере €2,5 млрд.

«Украина получила следующий транш в €2,5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза», — написал он в Twitter.

По словам Марченко, общая сумма предоставленной Евросоюзом с 24 февраля финансовой помощи составляет €6,7 млрд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.