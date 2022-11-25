«Показать свою полезность. Возможно, что-то заработать»: почему в НАТО назвали начало зимы «ужасным для Украины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начало зимы на Украине выдалось «ужасным». В этой связи он упомянул массированные ракетные удары российских военных, которые, по словам Столтенберга, были нанесены по гражданской инфраструктуре. Однако в Минобороны РФ ранее подчёркивали, что высокоточное оружие применялось по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, а разрушения в Киеве были обусловлены нештатным применением украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах города. В Кремле отмечали, что ударов по социальным объектам на Украине не было. По словам экспертов, НАТО не интересуют трудности Киева, поскольку задача альянса — продолжать противостояние с Россией руками Украины.

Начало зимы для Украины выдалось «ужасным», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса, которое пройдёт 29—30 ноября в Бухаресте.

По его словам, «волны ракетных ударов» российских военных лишили украинцев тепла, света и продуктов питания. «Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал Столтенберг, добавив, что Европу и весь остальной мир также ожидают «тяжёлые времена» на фоне роста цен на энергоносители и продукты.

Накануне в Минобороны России сообщили некоторые подробности о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, который был нанесён по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Отмечалось, что в результате поражения назначенных объектов была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

В ведомстве подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось. По данным МО, все заявленные разрушения в украинской столице стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, которые размещены в жилых кварталах города.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 24 ноября заявил, что Россия не наносит удары по социальным объектам в рамках спецоперации на Украине.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что цели, прямо или косвенно относящиеся к военному потенциалу Украины, подлежат поражению. Песков также отметил, что руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло и прекратить возможные страдания мирного населения.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывание жены украинского президента Елены Зеленской, которая заявила о готовности украинцев два-три года терпеть жизнь без тепла в домах, если они при этом будут видеть перспективу вступления страны в ЕС. По словам Зеленской, на этот счёт проводился некий опрос, более 90% респондентов в котором высказались соответствующим образом.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — написала Захарова.

Ранее председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас разрабатывается механизм импорта электроэнергии из Европы. По его словам, для обеспечения такого импорта нужны специальные механизмы, поскольку цена электроэнергии в Европе выше цены на Украине.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что теперь Столтенберг будет просить США и Европу помочь Украине деньгами, чтобы та «не осталась без света» (ранее Еврокомиссия уже попросила страны ЕС отправить на Украину высоковольтные трансформаторы и генераторы).

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«Они уже говорят, что сейчас поставят мазут и генераторы. Он на этом будет показывать свою полезность, и, возможно, НАТО на этом что-то заработает», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что Киев давно не является стороной конфликта, поскольку все ключевые решения принимаются на Западе, который также полностью контролирует военные формирования.

Комментируя обозначенную генсеком НАТО позицию по Украине, политолог Александр Дудчак заявил, что Украина находится «на рельсах» конфликта и никуда не свернёт. По его словам, если бы не НАТО и не западные «стремления повоевать с Россией чужими руками», то на Украине жили бы «в тепле, уюте и со стабильным развитием экономики».

«После реального ущерба, нанесённого инфраструктуре, погибших — единицы, и то по вине ПВО Украины. Если бы не средства ПВО, так вообще никто бы не пострадал из мирных жителей. Но во всём, что происходит, вина не России, а Вашингтона и Брюсселя», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он придерживается мнения, что никакой жалости или сочувствия к Украине у генсека НАТО нет: «Её проблемы их не волнуют, они согласны продолжать».