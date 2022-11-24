Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о перебоях с электричеством в Энергодаре.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин», — указал Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевики ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии.