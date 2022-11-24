Балицкий сообщил о перебоях с электричеством в Энергодаре
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Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
«Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин», — указал Балицкий.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевики ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии.