Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии
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По его словам, ВСУ «обстреливают из тяжёлой артиллерии натовского образца Энергодар».
«По предварительной информации, прилёты в районе береговой линии. Подробности позже», — написал он в Telegram.
20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.
Повреждения получили стратегические объекты.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».