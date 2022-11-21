Узнать больше

Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии

Короткая ссылка
Украинские военные обстреливают из натовской артиллерии город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии
  • AP
  • © LIBKOS

По его словам, ВСУ «обстреливают из тяжёлой артиллерии натовского образца Энергодар».

«По предварительной информации, прилёты в районе береговой линии. Подробности позже», — написал он в Telegram.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить