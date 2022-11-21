Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар из натовской артиллерии

Украинские военные обстреливают из натовской артиллерии город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ «обстреливают из тяжёлой артиллерии натовского образца Энергодар».

«По предварительной информации, прилёты в районе береговой линии. Подробности позже», — написал он в Telegram.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».