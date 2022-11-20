Глава МАГАТЭ потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнём!» — сказано в заявлении Гросси.

По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС разрушено несколько зданий, систем и оборудование.

«Группа (экспертов. — RT) МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон», — сообщили в агентстве.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.