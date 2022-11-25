В Киеве и Одессе начались аварийные отключения электроэнергии

Украинская энергопоставляющая компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, заявила, что аварийные отключения электроэнергии начались в Киеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — отмечается в заявлении.

Также агентство, ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что и в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.