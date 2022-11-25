В Киеве и Одессе начались аварийные отключения электроэнергии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«В Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — отмечается в заявлении.
Также агентство, ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что и в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.