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В Киеве и Одессе начались аварийные отключения электроэнергии

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Украинская энергопоставляющая компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, заявила, что аварийные отключения электроэнергии начались в Киеве.
В Киеве и Одессе начались аварийные отключения электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — отмечается в заявлении.

Также агентство, ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что и в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

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