Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился с просьбой к Западу, в этот раз он стал просить у западных стран дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

AP

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Об этом сообщает Financial Times. «Зеленский обратился к западным партнёрам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии», — пишет газета. Ранее СМИ писали, что Украина требует кассетные боеприпасы от США. 20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.