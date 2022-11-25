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Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился с просьбой к Западу, в этот раз он стал просить у западных стран дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.
Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом сообщает Financial Times.

«Зеленский обратился к западным партнёрам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии», — пишет газета.

Ранее СМИ писали, что Украина требует кассетные боеприпасы от США.

20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.

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