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Подоляк попросил Запад поставить Украине 200 танков, 300 бронемашин и ракеты ATACMS

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Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.
Подоляк попросил Запад поставить Украине 200 танков, 300 бронемашин и ракеты ATACMS
  • Gettyimages.ru

«Нам нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50–70 РСЗО, в том числе американские HIMARS», — цитирует его France 24.

В список пожеланий Подоляк также включил тактические баллистические ракеты класса «земля — земля» MGM-140 ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 км. По данным телеканала, на данный момент имеющийся у ВСУ арсенал оружия способен достигать целей на расстоянии 80 км.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.

Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

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