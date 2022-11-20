Подоляк попросил Запад поставить Украине 200 танков, 300 бронемашин и ракеты ATACMS
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«Нам нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50–70 РСЗО, в том числе американские HIMARS», — цитирует его France 24.
В список пожеланий Подоляк также включил тактические баллистические ракеты класса «земля — земля» MGM-140 ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 км. По данным телеканала, на данный момент имеющийся у ВСУ арсенал оружия способен достигать целей на расстоянии 80 км.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.