Экс-конгрессвумен США Габбард обвинила Киев в хищении средств американских граждан
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«Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики наживаются на поставках оружия», — сказала она в эфире телеканала Fox News.
По словам Тулси, администрация американского лидера Джо Байдена осведомлена, что значительная часть выделенных Киеву средств расхищается украинскими коррупционерами.
Ранее депутат французского Национального собрания и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Парижу необходимо перестать помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который пытается развязать «третью мировую войну».
Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США привело бы к скорой победе России.