Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

«Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики наживаются на поставках оружия», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

По словам Тулси, администрация американского лидера Джо Байдена осведомлена, что значительная часть выделенных Киеву средств расхищается украинскими коррупционерами.

Ранее депутат французского Национального собрания и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Парижу необходимо перестать помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который пытается развязать «третью мировую войну».

Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США привело бы к скорой победе России.