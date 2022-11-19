Глава французской партии призвал Париж прекратить оказывать помощь Зеленскому

Депутат французского Национального собрания и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Парижу необходимо перестать помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который пытается развязать «третью мировую войну».

Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.

«Это безумие! Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом русских, попытался спровоцировать третью мировую войну!» — цитирует его РИА Новости.

Депутат назвал Зеленского «опасным человеком» и призвал перестать оказывать ему поддержку.

Он также подчеркнул необходимость разработки мирного урегулирования ситуации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американские власти рано или поздно приостановят «безоглядную поддержку» Киева.

Член палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, рассуждая об объёмах выделенной Вашингтоном Киеву помощи.