Медведев: конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева

Американские власти рано или поздно приостановят «безоглядную поддержку» Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, «тема денег для Украины становится токсичной в США», и в условиях экономического кризиса и роста цен «этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».

«Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз», — написал Медведев в Telegram.

Ранее стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.

Член палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, рассуждая об объёмах выделенной Вашингтоном Киеву помощи.