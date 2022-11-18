Медведев: конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева
- РИА Новости
По его словам, «тема денег для Украины становится токсичной в США», и в условиях экономического кризиса и роста цен «этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
«Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз», — написал Медведев в Telegram.
Ранее стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.
Член палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, рассуждая об объёмах выделенной Вашингтоном Киеву помощи.