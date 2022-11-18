Конгрессвумен Грин назвала Украину 51-м штатом США, говоря об объёмах выделенной помощи

Член палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, рассуждая об объёмах выделенной Вашингтоном Киеву помощи.

«Мы финансируем бюджет Украины — $11,8 млрд направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США?» — приводит её слова РИА Новости.

Грин также задалась вопросом, какую должность в американском правительстве занимает президент Украины Владимир Зеленский.

Конгрессвумен назвала ситуацию с финансированием Украины возмутительной, добавив, что жители США заслуживают ответов на свои вопросы.

Ранее стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую «чёрную дыру».