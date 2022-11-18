Конгрессвумен Грин назвала Украину 51-м штатом США, говоря об объёмах выделенной помощи
«Мы финансируем бюджет Украины — $11,8 млрд направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США?» — приводит её слова РИА Новости.
Грин также задалась вопросом, какую должность в американском правительстве занимает президент Украины Владимир Зеленский.
Конгрессвумен назвала ситуацию с финансированием Украины возмутительной, добавив, что жители США заслуживают ответов на свои вопросы.
Ранее стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую «чёрную дыру».