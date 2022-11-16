Полковник США заявил, что европейцы устали финансировать украинскую «чёрную дыру»

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую «чёрную дыру».

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в неё деньги. Им надоело отправлять технику в эту чёрную дыру», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует провести седьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине, в котором примут участие главы оборонных ведомств почти 50 государств.

Также стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.