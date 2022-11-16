Узнать больше

Полковник США заявил, что европейцы устали финансировать украинскую «чёрную дыру»

Короткая ссылка
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую «чёрную дыру».

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в неё деньги. Им надоело отправлять технику в эту чёрную дыру», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует провести седьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине, в котором примут участие главы оборонных ведомств почти 50 государств.

Также стало известно, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить