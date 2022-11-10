Глава Пентагона на следующей неделе проведёт заседание группы по вопросам помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе проведёт седьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине, в котором примут участие главы оборонных ведомств почти 50 государств. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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«На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин проведёт седьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине», — приводит ТАСС её слова. Сингх добавила, что министры обороны обсудят «усилия по обеспечению Украины средствами для защиты её суверенитета». Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут системы ПВО Hawk и Avenger.