Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи Киеву приведёт к победе России

Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США привело бы к скорой победе России.

«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — пояснил Качка.

В материале также говорится о том, что лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Украине после получения большинства мест в палате представителей и сенате, чтобы отреагировать на широкий спектр проблем, вызывающих озабоченность в их группе.

«Многие республиканцы стремятся сократить большую часть экономической помощи», — пишет Washington Post.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар после переизбрания в законодательный орган заявил, что продолжит блокировать все инициативы о выделении помощи Украине.