Конгрессмен Госар заявил, что продолжит блокировать инициативы о выделении помощи Украине

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар после переизбрания в законодательный орган заявил, что продолжит блокировать все инициативы о выделении помощи Украине.

«Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться», — приводит РИА Новости его слова.

Госар добавил, что в конгресс внесли 17 инициатив, которые «разжигали или финансировали» военные действия на Украине.

Он подчеркнул, что проголосовал против каждой из них и продолжит делать это и далее.

Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.