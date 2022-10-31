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NBC: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским из-за его неблагодарности

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Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.
NBC: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским из-за его неблагодарности
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Телеканал отмечает, что Байден и Зеленский проводят телефонные разговоры каждый раз после того, как США выделяют очередной пакет военной помощи.

«Но телефонный разговор между двумя лидерами в июне получился не таким, как предыдущие», — говорится в статье.

По словам собеседников, Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает.

«Байден вышел из себя», — рассказали телеканалу.

По данным источников, американский президент повысил голос, тогда как Зеленский «мог бы проявить чуть больше благодарности».

По данным The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

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