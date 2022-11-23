Власти Львова заявили, что город остался без света

Украинский Львов на западе Украины полностью остался без света, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Весь Львов остался без света», — пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу администрации.

Украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в нескольких городах Украины после объявления воздушной тревоги. В частности, в Винницкой области под обстрел попали объекты критической инфраструктуры.

Также взрывы произошли во Львовской области.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.