Власти Львова заявили, что город остался без света
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«Весь Львов остался без света», — пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу администрации.
Украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в нескольких городах Украины после объявления воздушной тревоги. В частности, в Винницкой области под обстрел попали объекты критической инфраструктуры.
Также взрывы произошли во Львовской области.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.