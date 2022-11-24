Еврокомиссия просит страны ЕС отправить на Украину трансформаторы и генераторы

Европейская комиссия просит страны Евросоюза отправить на Украину высоковольтные трансформаторы и генераторы. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после неформальной встречи министров энергетики ЕС.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Первым приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы страны», — цитирует Симсон ТАСС.

23 ноября три действующие на Украине атомные электростанции оказались отключены от энергосистемы страны. Южно-Украинская и Ровненская АЭС находились в режиме аварийной остановки, а Хмельницкая АЭС была отключена.

Это произошло после сообщений о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, где потом произошли взрывы. Во всех регионах страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.