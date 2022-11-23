Узнать больше

В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии

Короткая ссылка
Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Во всех регионах происходят аварийные отключения», — говорится в сообщении.

В компании сообщили о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате обстрелов.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить