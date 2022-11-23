В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии
- РИА Новости
Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Во всех регионах происходят аварийные отключения», — говорится в сообщении.
В компании сообщили о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате обстрелов.
Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.
Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.