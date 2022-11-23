В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии

Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Во всех регионах происходят аварийные отключения», — говорится в сообщении.

В компании сообщили о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате обстрелов.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.