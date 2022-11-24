Минобороны: массированным ударом ВС России нарушили переброску резервов и техники ВСУ
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Об этом заявило Министерство обороны России.
«23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», — сказал представитель министерства Игорь Конашенков.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.
Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.