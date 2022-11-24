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Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия

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Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.

Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, и эта задача будет решаться военными методами.

Дипломат добавил, что Киев должен занять реалистичную позицию, которая позволит урегулировать вопросы, вынудившие Москву начать спецоперацию.

Также Небензя заявил, что поставки оружия на Украину ведут к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов.

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