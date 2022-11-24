Небензя: накачка Украины оружием ведёт к гибели жителей украинских городов

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что поставки оружия на Украину ведут к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов.

«Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.

Он отметил, что бездумная накачка Украины оружием со стороны Запада уже приводит к гибели мирных жителей украинских городов.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.