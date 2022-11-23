Три действующие на Украине АЭС отключены от сети
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Как сообщил украинский «Энергоатом», энергоблоки трёх АЭС автоматически отключены из-за снижения частоты в энергосистеме Украины.
«Сегодня из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему», — цитирует компанию ТАСС.
Также во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.