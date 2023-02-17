WSJ: США намерены отправить на Украину аудиторов для контроля за военной помощью

Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства международного развития.

«Они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину», — приводит текст материала РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято после совместной поездки в Киев в конце января.

На данный момент контроль за использованием американской военной помощи производится в дистанционном формате — из США, Польши и Германии.

В ноябре бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.