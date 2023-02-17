WSJ: США намерены отправить на Украину аудиторов для контроля за военной помощью
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Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства международного развития.
«Они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину», — приводит текст материала РИА Новости.
Отмечается, что данное решение было принято после совместной поездки в Киев в конце января.
На данный момент контроль за использованием американской военной помощи производится в дистанционном формате — из США, Польши и Германии.
В ноябре бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.