Узнать больше

WSJ: США намерены отправить на Украину аудиторов для контроля за военной помощью

Короткая ссылка
Соединённые Штаты намерены отправить аудиторов в зону боевых действий на Украине с целью контроля за использованием военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.
WSJ: США намерены отправить на Украину аудиторов для контроля за военной помощью
  • Gettyimages.ru

Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства международного развития.

«Они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину», — приводит текст материала РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято после совместной поездки в Киев в конце января.

На данный момент контроль за использованием американской военной помощи производится в дистанционном формате — из США, Польши и Германии.

В ноябре бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить