Reuters: США предупредили Украину об ограниченных возможностях оказания военной помощи

Власти Соединённых Штатов предупредили Украину, что их возможности в оказании военной помощи украинской армии ограниченны.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Один представитель власти в США на условиях анонимности заявил, что администрация сообщила украинскому правительству о не безграничных ресурсах Соединённых Штатов», — говорится в материале.

Источник также рассказал изданию о надежде Вашингтона на скорое завершение украинского конфликта.

Кроме того, авторы статьи указывают на снижение уровня поддержки украинских властей со стороны жителей США, а также политических кругов.

При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.