Жан-Пьер подтвердила планы Байдена избираться на второй срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила — президент намерен баллотироваться», — сказала она на брифинге.

Телеканал CNBC со ссылкой на источник ранее сообщил, что Байден собирается избираться на второй срок.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл ранее выразила мнение, что изменения состояния Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания на президентских выборах в 2024 году.

Так, ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая в августе 2022 года погибла в ДТП.