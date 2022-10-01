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WP: поведение Байдена на публике ставит под вопрос возможность его переизбрания

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Изменения состояния американского лидера Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение выразила колумнист The Washington Post Меган Макардл.
WP: поведение Байдена на публике ставит под вопрос возможность его переизбрания
  • Gettyimages.ru

«Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше... Это проблема для политика», — заявила обозреватель.

Макардл отметила, что в ходе предвыборной кампании нынешнему американскому президенту придётся встречаться с избирателями.

По мнению автора материала, чем больше Байден будет выступать на публике, «тем больше к нему будет вопросов насчёт возраста».

Ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая в августе 2022 года погибла в ДТП.

До этого он оговорился, когда рассказывал о знакомстве со своей супругой.

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