WP: поведение Байдена на публике ставит под вопрос возможность его переизбрания

Изменения состояния американского лидера Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение выразила колумнист The Washington Post Меган Макардл.

«Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше... Это проблема для политика», — заявила обозреватель.

Макардл отметила, что в ходе предвыборной кампании нынешнему американскому президенту придётся встречаться с избирателями.

По мнению автора материала, чем больше Байден будет выступать на публике, «тем больше к нему будет вопросов насчёт возраста».

Ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая в августе 2022 года погибла в ДТП.

До этого он оговорился, когда рассказывал о знакомстве со своей супругой.