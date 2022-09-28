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NYP: Байден пытался отыскать на конференции погибшую в августе конгрессвумен

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Американский президент Джо Байден в ходе конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе 2022 года в результате ДТП.
NYP: Байден пытался отыскать на конференции погибшую в августе конгрессвумен
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом пишет американское издание New York Post.

«Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь» — спросил он.

Издание отмечает, что Байден забыл о том, что конгрессвумен погибла в прошлом месяце.

Отмечается, что в августе Джо Байден и его супруга Джилл выражали соболезнования в связи с гибелью Валорски. 

«Джилл и я шокированы и опечалены из-за смерти конгрессвумен Джеки Валорски в Индиане... в результате ДТП», — заявлял он.

Ранее Байден оговорился во время рассказа о знакомстве со своей супругой.

Также он несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.

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