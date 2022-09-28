NYP: Байден пытался отыскать на конференции погибшую в августе конгрессвумен
- AP
- © Evan Vucci
Об этом пишет американское издание New York Post.
«Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь» — спросил он.
Издание отмечает, что Байден забыл о том, что конгрессвумен погибла в прошлом месяце.
Отмечается, что в августе Джо Байден и его супруга Джилл выражали соболезнования в связи с гибелью Валорски.
«Джилл и я шокированы и опечалены из-за смерти конгрессвумен Джеки Валорски в Индиане... в результате ДТП», — заявлял он.
Ранее Байден оговорился во время рассказа о знакомстве со своей супругой.
Также он несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.