Байден оговорился во время рассказа о знакомстве со своей супругой
«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — приводит его слова РИА Новости.
Зрители отреагировали на слова американского лидера со смехом.
На самом деле разница в возрасте между супругами составляет девять лет. Байден родился в 1942 году, а первая леди США — в 1951.
В июле в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.
До этого он перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.
Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.