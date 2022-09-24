Байден оговорился во время рассказа о знакомстве со своей супругой

Американский лидер Джо Байден, рассказывая историю знакомства с первой леди США Джилл Байден, заявил в эфире Fox News, что они познакомились, когда ему было 30 лет, а ей — 12.

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — приводит его слова РИА Новости.

Зрители отреагировали на слова американского лидера со смехом.

На самом деле разница в возрасте между супругами составляет девять лет. Байден родился в 1942 году, а первая леди США — в 1951.

В июле в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.

До этого он перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.

Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.