Либеральное молчание: как администрация Байдена уходит от критики за трагедию на железной дороге в Огайо

Крупная авария на железной дороге в Огайо стала предметом разговора президента США Джо Байдена с рядом должностных лиц, включая губернатора штата Майка Девайна. Беседа состоялась спустя три недели после ЧП. 3 февраля в районе населённого пункта Ист-Палестайн с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились химикаты. Администрация Белого дома не вмешивалась в ситуацию и не оказывала помощь до 17 февраля, за что подверглась критике местных властей и жителей. По мнению экспертов, команда Байдена пыталась самоустраниться от этого крупного происшествия, не желая портить «картину» перед визитом американского президента в Киев и Варшаву.

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с рядом должностных лиц и политиков ситуацию с резонансным ЧП в районе населённого пункта Ист-Палестайн (штат Огайо). Об этом сообщается на странице главы Белого дома в Instagram*.

В частности, Байден поговорил с губернатором Огайо Майком Девайном, главой Пенсильвании Джошем Шапиро, руководителем Агентства по охране окружающей среды (EPA) Майклом Риганом, сенатором Шерродом Брауном и республиканцем Биллом Джонсоном.

Подробности разговоров не сообщаются. При этом Байден заверил собеседников в готовности помочь им всем необходимым. Также он заявил, что транспортная компания Norfolk Southern оплатит расходы на очистку заражённой территории и утилизацию химикатов.

По его словам, Агентство по охране окружающей среды мониторит качество атмосферы и воды. Также было обследованоболее 500 домов, расположенных неподалёку от места аварии на предмет наличия вредных веществ.

Согласно заявлению Байдена, в зону ЧП были отправлены сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Наряду с этим Министерство транспорта США заявило перевозчикам о необходимости изменения подходов к обеспечению безопасности на железной дороге.

«Плевок в нашу сторону»

Как отмечают западные журналисты, звонок Байдена должностным лицам США в связи с ЧП в районе Ист-Палестайн состоялся лишь спустя три недели после инцидента.

Напомним, 3 февраля в Огайо с рельсов сошли около 50 вагонов поезда, следовавшего из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания). Часть вагонов была наполнена ядовитыми веществами, в том числе винилхлоридом — химикатом, который широко используется в промышленности. Данная субстанция огнеопасна, выделяет угарный газ, фосген и хлороводород, который может накапливаться в складках местности.

Вагоны, сошедшие с рельсов в районе Ист-Палестайн

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© US Environmental Protection Agency / Handout/Anadolu Agency

Местные власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали жителей ближайших домов. В результате аварии произошли пожар и взрыв. При этом часть оказавшихся на земле вагонов не была повреждена. Однако температура в них стала приближаться к критической отметке, что могло спровоцировать детонацию.

В связи с этим власти решились на контролируемый сброс ядовитых химикатов, обернувшийся заражением прилегающей территории.

Согласно предварительной версии, автором которой является Национальный совет по безопасности на транспорте, авария произошла из-того, что у одного из вагонов перегрелась колёсная пара, что вызвало возгорание. Точные причины ЧП ещё предстоит выяснить специально созданной комиссии.

Как отметили опрошенные RT эксперты, многих американцев возмутила запоздалая реакция Белого дома на произошедшие в Огайо события.

Известно, что федеральные власти США решили направить на место инцидента группу медиков и токсикологов только 17 февраля. Это было сделано в ответ на просьбу губернатора Огайо и делегации конгресса от этого штата.

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20 февраля в эфире телеканала Fox News мэр Ист-Палестайн Трент Конуэй раскритиковал Байдена за поездку на Украину в момент, когда множество вопросов по ликвидации последствий аварии ещё не решено. По его словам, глава Белого дома готов оказывать масштабную финансовую помощь Киеву, но не местным жителям.

«Да, это как раз-таки самый большой плевок в нашу сторону — это показывает, что ему сейчас нет до нас дела… Он может отправлять каких угодно экспертов (имеются в виду медики и токсикологи. — RT), но сегодня утром из одного из брифингов я узнал, что он на Украине, предоставляет миллионы долларов людям там, а не нам. Я в негодовании», — сказал Конуэй.

Байден ещё не реагировал на критику в свой адрес. По его мнению, за трагедию несут ответственность прежние администрации, в частности администрация Дональда Трампа.

«Конгресс должен присоединиться к нам в реализации мер железнодорожной безопасности. Однако Министерство транспорта США ограничено в плане мер железнодорожной безопасности, которое оно может осуществить. Почему? На протяжении многих лет избираемые должностные лица, в том числе и предыдущая администрация (Белого дома. — RT), ограничивали наши возможности реализовывать и усиливать меры железнодорожной безопасности», — говорится в сообщении Байдена в Instagram.

Президент США Джо Байден в окружении журналистов у Белого дома

AP

© Susan Walsh

Президент США заступился не только за Министерство транспорта, но и за Агентство по охране окружающей среды, отметив, что данное ведомство «делает так, чтобы работы по ликвидации последствий (ЧП в Огайо. — RT) состоялись».

В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что перекладыванием ответственности на администрацию Трампа Байден пытается защитить себя и репутацию министра транспорта Пита Буттиджича, который является представителем ЛГБТ-сообщества (с 2018 года состоит в браке с учителем частной школы Частеном Глезманом. — RT) и считается весьма популярным деятелем в стане Демократической партии.

«Ситуация, в частности, связана с министром транспорта Буттиджичем, который тоже удостоился порции критики. Он считается восходящей политической звездой демократов. Большую роль в современной Америке играет и его нетрадиционная сексуальная ориентация. Что бы ни произошло, по крайней мере при Байдене этот человек будет находиться в касте неприкасаемых», — утверждает Васильев.

По словам эксперта, выгораживая Буттиджича, администрация Белого дома ставит его выше интересов профсоюза железнодорожников, с которым федеральные власти в прошлом году вступили в конфликт с целью поддержки грузоперевозчиков.

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Например, 1 декабря палата представителей конгресса США, чтобы не допустить намеченную на конец года общенациональную забастовку, приняла резолюцию, направленную на её принудительное предотвращение.

«Администрация Байдена сделала выбор в пользу работодателей, в пользу их стремления получить максимум прибыли. Однако, на мой взгляд, очевидно, что игнорирование интересов рабочих, которым запретили бастовать, привело к снижению технологической дисциплины, что могло как раз спровоцировать аварии на железных дорогах», — подчеркнул Васильев.

Известно, что после трагедии в Огайо инциденты на железных дорогах США произошли в пригороде Детройта (штат Мичиган) по меньшей мере с шестью вагонами и в Небраске, где с рельсов сошёл 31 вагон с углём.

По признанию Буттиджича, которое он сделал в середине февраля в эфире портала Yahoo! Finance, ежегодно в США с рельсов сходит около 1 тыс. поездов. Правда, министр транспорта не стал вдаваться в причины такой печальной статистики, ограничившись призывом повышать стандарты безопасности, особенно при перевозке опасных веществ.

Старательное замалчивание

Как полагает Владимир Васильев, в администрации Байдена не собираются принимать каких-то радикальных мер и рассчитывают, что ситуация с профсоюзами и аварийностью на железных дорогах постепенно уйдёт с повестки дня. Именно по этой причине подконтрольная Демократической партии либеральная пресса замалчивала информацию о ЧП в Ист-Палестайне, говорит эксперт.

«Реальность такова, что железнодорожная сеть США нуждается в модернизации, цивилизованном решении проблем с рабочими. Однако администрация Байдена явно пытается экономить деньги, которые, как справедливо подозревают американцы, уходят на поддержку Украины. Естественно, что в либеральных медиа США об этом не говорят», — сказал Васильев.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

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© Ukrainian Presidential Press Office

На эту ситуацию 17 февраля обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Выступая на пресс-брифинге, она заявила, что администрация Байдена «старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов».

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил молчание либеральных СМИ США стремлением администрации Белого дома самоустраниться от проблем с железными дорогами и техногенными катастрофами в стране.

«В феврале для администрации Байдена было важно создать красивую картинку того, как американский президент решает ключевые геополитические проблемы. На это был направлен его визит в Киев и Варшаву. На этом фоне внутренние дискуссии были не нужны. Байден и либеральная пресса отмалчивались как могли. Но сейчас Белому дому, по всей видимости, придётся объясняться за ситуацию с безопасностью на железных дорогах», — резюмировал Брутер.

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