В США вагон с химическими веществами сошёл с рельсов
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Об этом сообщает ABC News.
Уточняется, что по меньшей мере шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов.
Вместе с этим чиновники утверждают, что только один вагон в поезде перевозил опасные материалы, в котором, как сообщается, нет признаков утечки или повреждения.
5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.
Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум пять вагонов перевозили ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.