В США вагон с химическими веществами сошёл с рельсов

Несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта, по меньшей мере один из них содержит химические вещества.

Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что по меньшей мере шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов.

Вместе с этим чиновники утверждают, что только один вагон в поезде перевозил опасные материалы, в котором, как сообщается, нет признаков утечки или повреждения.

5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.

Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум пять вагонов перевозили ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.