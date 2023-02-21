Поезд с 31 вагоном угля сошёл с рельсов в США
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Об этом сообщает организатор железнодорожных перевозок — компания Union Pacific Railroad.
«Сегодня, приблизительно в 01:45 ночи по центральному времени (10:45 мск), около 31 вагона с углём поезда Union Pacific сошли с рельсов вблизи Готенбурга, Небраска», — сообщил перевозчик телеканалу Fox News.
В результате инцидента никто не пострадал.
5 февраля в американском штате Огайо товарный поезд, который перевозил опасные химические вещества, сошёл с рельсов и загорелся.