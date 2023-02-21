Поезд с 31 вагоном угля сошёл с рельсов в США

В американском штате Небраска 31 вагон с углём сошёл с рельсов.

Об этом сообщает организатор железнодорожных перевозок — компания Union Pacific Railroad.

«Сегодня, приблизительно в 01:45 ночи по центральному времени (10:45 мск), около 31 вагона с углём поезда Union Pacific сошли с рельсов вблизи Готенбурга, Небраска», — сообщил перевозчик телеканалу Fox News.

В результате инцидента никто не пострадал.

5 февраля в американском штате Огайо товарный поезд, который перевозил опасные химические вещества, сошёл с рельсов и загорелся.