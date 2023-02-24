«Расход на Украине гораздо выше»: почему генсек НАТО заявил о нехватке боеприпасов для поставок Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину. По его словам, единственный способ сохранять поддержку Киева — это взаимодействовать с оборонной индустрией и убедиться, что союзники «заключают долгосрочные контракты». Как признал Столтенберг, на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса. Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву. Аналитики сомневаются, что государства блока смогут в кратчайшие сроки нарастить до требуемых объёмов выпуск боеприпасов для Украины, поскольку для этого им придётся стремительно перестраивать свои экономики на военные рельсы.

Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов Киеву, признал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Единственный способ сохранять поддержку Украины — это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты. Это то, что мы начали делать», — сообщил он в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил Столтенберг, на данном этапе западные поставки боеприпасов киевскому режиму «не являются устойчивыми», поскольку их «расход на Украине гораздо выше, чем темпы производства» стран НАТО.

Ранее, также в беседе с CNN, Столтенберг сообщил, что Запад использовал имеющиеся запасы боеприпасов и теперь необходимо наращивать их производство. Вдобавок Столтенберг призвал не недооценивать Россию и отметил её значительные людские ресурсы.

О том, что ВПК Запада сейчас не в лучшем состоянии для поддержки киевского режима, недавно говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С его точки зрения, Европа лишилась военной мощи из-за конфликта на Украине и стремления Вашингтона извлечь выгоду из этой ситуации. Орбан напомнил, что Евросоюз направил киевскому режиму значительную часть своих вооружений, не восполнив арсеналы.

По данным Reuters, США предупредили Украину, что их возможности в обеспечении оружейных поставок ограниченны.

Поставки оружия Украине

AFP

© Sergei SUPINSKY

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что ЕС ведёт диалог о закупке боеприпасов для украинской армии за пределами союза. По его словам, «таких источников» немного и, чтобы запустить европейскую продукцию, потребуются месяцы, если не годы.

Проблемный арсенал

Напомним, 15 февраля экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что заявления генсека НАТО свидетельствуют об усугубляющейся проблеме: государства — члены альянса не способны восполнить запасы боеприпасов. Как заметил Макгрегор, у блока больше нет снарядов для передачи Киеву. Также, по его словам, на Западе наблюдается дефицит мощностей для производства требуемого числа боеприпасов. В свою очередь, из-за нехватки снарядов ВСУ вынуждены отступать и перегруппировываться, что может стать причиной пересмотра союзниками Киева предоставляемой ему помощи. Макгрегор охарактеризовал ситуацию для ВСУ как тяжёлую.

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В свою очередь, в Минобороны Эстонии выразили готовность запустить производство боеприпасов для Украины. Об этом заявил глава ведомства Кусти Сальм, отметив, что украинская армия тратит большое количество боеприпасов, поэтому необходимо резко нарастить объёмы их выпуска. Впрочем, по его словам, возможности для производства снарядов у эстонской стороны в ближайшие месяцы нет. Сальм предположил, что это станет возможно лишь «в течение следующего года».

19 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине. По его словам, Киев получает мало снарядов, в чём, по его мнению, и заключается проблема. Как подчеркнул Боррель, важно, чтобы Зеленскому «меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы».

Позднее большинство представителей стран — членов ЕС выступили за совместные закупки боеприпасов и оружия для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Как сообщила 23 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники, Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, призванную приобретать советские снаряды для Украины.

«Подталкивает к раскручиванию ВПК»

По мнению экспертов, несмотря на текущие заявления, страны НАТО не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы быстро производить боеприпасы для поставок на Украину.

«В этой ситуации Столтенберг вынужден признать, и это ему очень неприятно как руководителю НАТО, что ВПК стран блока слаб. Но слова генсека прозвучали не просто так — это не что иное, как форма явного давления на страны блока с требованием увеличить производство снарядов для Киева, перенаправить денежные потоки, нарастить военные бюджеты, чтобы выпускать достаточные объёмы боеприпасов», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Столтенберг, говоря о проблемах с производством артиллерийских боеприпасов, хочет мотивировать страны Запада наращивать объёмы выпуска.

«Генсек НАТО подталкивает эти государства к раскручиванию своих ВПК. Но когда мы говорим о производстве артиллерийских снарядов, то речь идёт о масштабной активизации военно-промышленного комплекса, в том числе за счёт новых инвестиций. То есть фактически Столтенберг призывает западные страны к милитаризации своих экономик. И это, конечно, звучит тревожно, поскольку свидетельствует о желании НАТО и дальше усиливать напряжённость в Европе, способствуя эскалации боевых действий на Украине», — заявил Оленченко в беседе с RT.

Штаб-квартира НАТО

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С его точки зрения, такая реорганизация будет вести к изменению структуры экономик стран Запада и последствия этого процесса будут скорее негативными.

«Ведь наращивание военного комплекса означает ограничение инвестиций в социально-экономическую сферу. Это в первую очередь повлечёт за собой ухудшение жизни населения большинства европейских стран», — сказал аналитик.

При этом Владимир Шаповалов полагает, что расчёт государств ЕС на то, что они смогут закупать боеприпасы у третьих стран, безоснователен.

«Государства Азии, Африки и Латинской Америки, конечно, этим заниматься не будут: они не намерены ввязываться в конфликт на Украине. Есть определённый военный потенциал у Великобритании, Франции, Японии и Канады — они оказывали и продолжают оказывать поддержку Киеву. Но практически у каждой из них, даже у США, есть стремление переложить эту ответственность на своих союзников, поскольку всем им не хватает мощностей для производства боеприпасов», — отметил эксперт.

Самим же странам Запада для расширения выпуска продукции военного назначения будет чрезвычайно сложно перестроить свои экономики, полагает Шаповалов.

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«Ничего подобного на Западе не было со времён Второй мировой войны. Более того, не похоже, что государства НАТО действительно готовы предпринимать эти усилия, поскольку просто оказывать помощь Украине и делать это абсолютно себе в ущерб — разные вещи. Поэтому маловероятно, что страны блока будут всерьёз рассматривать возможность перехода на такого рода «мобилизацию» своих ВПК», — прогнозирует эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что именно количество артиллерийских боеприпасов у армии — ключевой фактор при ведении боевых действий.

«Если Украина не будет получать достаточного количества снарядов — а именно об этом идёт речь, поскольку собственные арсеналы ВСУ подходят к концу и Запад не в состоянии обеспечить должные объёмы боеприпасов, — то это сыграет фатальную роль для украинской армии», — отметил Шаповалов.

Аналитики сходятся во мнении, что, даже если страны НАТО будут делать всё возможное для наращивания производства снарядов Киеву, этих усилий всё равно окажется недостаточно для поддержания боеспособности ВСУ.

«Государства альянса не в состоянии обеспечить Украину должным количеством боеприпасов, поскольку их военные бюджеты колоссального размера не работают эффективно. Блок никогда до этого не имел такого соперника, как Россия. Государства альянса сильны в нападении на слабые страны, военные возможности которых ограниченны. Сейчас государства НАТО столкнулись с мощью российской армии, и, конечно, они не в состоянии ей противостоять, в том числе в силу достаточно серьёзных просчётов в анализе военного потенциала России», — заключил Шаповалов.