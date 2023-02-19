Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.

Об этом он сказал на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов... Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель призвал европейские страны отправить танки на Украину вслед за Германией.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.