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Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.
Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине
  • globallookpress.com
  • © David Zorrakino/Keystone Press Agency

Об этом он сказал на конференции по безопасности в Мюнхене. 

«Мы армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов... Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель призвал европейские страны отправить танки на Украину вслед за Германией.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.

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