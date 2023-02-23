NYT: в Британии создана секретная группа по приобретению боеприпасов для Украины

Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Секретная целевая группа, созданная британским Министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — говорится в материале.

Отмечается, что данная группа «вооружает Украину».

По данным газеты, с начала спецоперации России государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставления танков, вертолётов, самолётов и миномётов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.