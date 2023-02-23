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NYT: в Британии создана секретная группа по приобретению боеприпасов для Украины

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Минобороны Британии создало секретную целевую группу, которая будет приобретать советские боеприпасы для Украины, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
NYT: в Британии создана секретная группа по приобретению боеприпасов для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Секретная целевая группа, созданная британским Министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — говорится в материале.

Отмечается, что данная группа «вооружает Украину».

По данным газеты, с начала спецоперации России государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставления танков, вертолётов, самолётов и миномётов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

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