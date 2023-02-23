Столтенберг: Запад пока не обеспечил стабильные поставки боеприпасов на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

«Единственный способ сохранять поддержку Украины — это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты. Это то, что мы начали делать», — заявил он в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше».

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков предупредил о рисках глобального конфликта в случае передачи Украине летального оружия.