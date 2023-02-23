Постпред Белоруссии: передача ВСУ летального оружия может привести к глобальному конфликту
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации.
Рыбаков подчеркнул, что Минск озабочен заявлениями некоторых западных политиков о готовности передать Киеву летальное оружие.
«Реализация таких планов неминуемо приведёт к новому витку эскалации, бесчисленным жертвам, с осязаемой перспективой глобального конфликта», — констатировал он.
Дипломат добавил, что нельзя допустить такого развития ситуации.
Ранее в правительстве Италии допустили, что Рим в будущем может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.