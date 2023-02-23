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Постпред Белоруссии: передача ВСУ летального оружия может привести к глобальному конфликту

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Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков предупредил о рисках глобального конфликта в случае передачи Украине летального оружия.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации.

Рыбаков подчеркнул, что Минск озабочен заявлениями некоторых западных политиков о готовности передать Киеву летальное оружие.

«Реализация таких планов неминуемо приведёт к новому витку эскалации, бесчисленным жертвам, с осязаемой перспективой глобального конфликта», — констатировал он.

Дипломат добавил, что нельзя допустить такого развития ситуации.

Ранее в правительстве Италии допустили, что Рим в будущем может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

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