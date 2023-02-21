Corriere della Sera: Италия может отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия
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Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источник.
Отмечается, что итальянские власти в данный момент обсуждают седьмой межведомственный декрет о военной помощи Киеву.
Несмотря на то что запасы в арсеналах сокращаются, у Рима «ещё есть возможность для удовлетворения запросов (Киева. — RT) на вооружение», отметил собеседник агентства.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.
Также сообщалось, что Франция и Италия решили поставить Киеву новые системы ПВО.