Corriere della Sera: Италия может отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия

В правительстве Италии допустили, что Рим в будущем может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источник.

Отмечается, что итальянские власти в данный момент обсуждают седьмой межведомственный декрет о военной помощи Киеву.

Несмотря на то что запасы в арсеналах сокращаются, у Рима «ещё есть возможность для удовлетворения запросов (Киева. — RT) на вооружение», отметил собеседник агентства.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.

Также сообщалось, что Франция и Италия решили поставить Киеву новые системы ПВО.