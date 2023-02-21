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Глава МИД Испании Мануэль: страны ЕС выступили за совместные закупки оружия для Украины

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Большинство представителей стран-членов ЕС высказались за предложение Эстонии о совместных закупках оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе.

«Не все высказались, но было большинство (поддержавшее инициативу. — RT). Но, конечно, никто не выразил своего неприятия (идеи. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, после политических дебатов следующим шагом является выведение данной инициативы на обсуждение министров обороны стран-членов Евросоюза.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для украинской армии за пределами ЕС, потому что объединение не успевает их производить.

18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа в поставках оружия Украине может дойти до отправки миротворческих войск.

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