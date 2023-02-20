Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для украинской армии за пределами ЕС, потому что объединение не успевает их производить, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Интересное эстонское предложение, касающееся общей закупки боеприпасов для Украины в ЕС. Эстонское предложение было частью широкого обсуждения, которое свелось к тому, что Украина нуждается в боеприпасах», — сказал Рау, слова которого приводит РИА Новости.

Чтобы запустить европейскую продукцию, потребуется время, как минимум месяцы, если не годы, отметил министр.

«Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами ЕС. Таких источников тоже немного», — добавил он.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада.