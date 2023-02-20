Узнать больше

Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для украинской армии за пределами ЕС

Короткая ссылка
Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для украинской армии за пределами ЕС, потому что объединение не успевает их производить, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау.
Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для украинской армии за пределами ЕС
  • Gettyimages.ru

«Интересное эстонское предложение, касающееся общей закупки боеприпасов для Украины в ЕС. Эстонское предложение было частью широкого обсуждения, которое свелось к тому, что Украина нуждается в боеприпасах», — сказал Рау, слова которого приводит РИА Новости.

Чтобы запустить европейскую продукцию, потребуется время, как минимум месяцы, если не годы, отметил министр.

«Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами ЕС. Таких источников тоже немного», — добавил он.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить