Столтенберг: расход боеприпасов ВСУ превышает объём их производства на Западе
- AP
Об этом он сказал в эфире CNN.
«Мы указывали на это и были полностью открыты в этом вопросе. Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы использовали имеющиеся запасы, но нам надо и наращивать производство», — цитирует его ТАСС.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию и отметил её значительные людские ресурсы.
«Количество — это уже само по себе качество. Нам нельзя недооценивать Россию», — утверждает глава альянса.
19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.