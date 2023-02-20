Столтенберг: расход боеприпасов ВСУ превышает объём их производства на Западе

Расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в эфире CNN.

«Мы указывали на это и были полностью открыты в этом вопросе. Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы использовали имеющиеся запасы, но нам надо и наращивать производство», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг призвал не недооценивать Россию и отметил её значительные людские ресурсы.

«Количество — это уже само по себе качество. Нам нельзя недооценивать Россию», — утверждает глава альянса.

19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.