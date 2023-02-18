Орбан: Европа в поставках оружия Киеву может дойти и до отправки «миротворческих войск»
- AP
«Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон... то, что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно», — цитирует его РИА Новости.
Орбан отметил, что, к примеру, ФРГ начинала с поставок Киеву касок, а позже летального оружия.
«Уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — сказал он.
Орбан также отметил, что Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.