Орбан: Европа в поставках оружия Киеву может дойти и до отправки «миротворческих войск»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад в поставках оружия Киеву может дойти до отправки миротворческих войск».

«Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон... то, что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно», — цитирует его РИА Новости.

Орбан отметил, что, к примеру, ФРГ начинала с поставок Киеву касок, а позже летального оружия.

«Уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — сказал он.

Орбан также отметил, что Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.