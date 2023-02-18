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Орбан: в ЕС и НАТО все за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии

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Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Орбан: в ЕС и НАТО все за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии
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Он подчеркнул, что Венгрия хотела бы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине, но у неё «нет на это сил».

«У нас только один выбор: оставаться вне войны», — отметил Орбан, выступление которого транслировалось по телеканалу М1.

При этом, как передаёт ТАСС, он сказал, что оставаться в стороне от конфликта нелегко, будучи членом НАТО и ЕС, потому что там все, кроме Венгрии, выступают за его продолжение.

15 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиции Венгрии и других стран ЕС относительно мирного урегулирования ситуации на Украине отличаются.

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