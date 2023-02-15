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Глава МИД: у Венгрии и остальных стран ЕС разные взгляды на достижение мира на Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиции Венгрии и других стран Евросоюза относительно мирного урегулирования ситуации на Украине отличаются.

«В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются», — отметил он.

Венгрия, по словам Сийярто, как соседняя страна желает «немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров», передаёт РИА Новости.

После встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником он также заявил, что Венгрия призывает начать мирные переговоры по Украине.

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.

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