Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться», — отметил Макгрегор.

По мнению полковника, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга сигнализируют о нарастающей проблеме, которая заключается в неспособности стран альянса восполнить запасы боеприпасов.

Это может стать причиной того, что союзники Киева пересмотрят оказываемую ему помощь, добавил Макгрегор.

Он также назвал «тяжёлой» ситуацию для украинской армии.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.