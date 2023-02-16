Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отсутствии у НАТО боеприпасов для Украины
«У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, страны Запада испытывают дефицит мощностей для производства требуемого количества оружия.
Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.